ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает туристам о правилах подготовки к путешествию

ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает туристам о необходимости заполнения онлайн-заявки на регистрацию туристских групп на официальном сайте МЧС перед началом своего маршрута.

Действующее законодательство предусматривает, что туристские группы должны проинформировать службы МЧС за 10 дней до начала путешествия.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию нужно указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, а также подробную информацию о маршруте.

Также читайте о том, что сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасности на воде.

Источник: 13.mchs.gov.ru