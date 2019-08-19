В Чамзинском районе 32-летний автомобилист сбил насмерть 62-летнего пешехода

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 62-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло в ночь на 18 августа на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Чамзинка, Отрадное и Б. Маресево. 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115, совершил наезд на 62-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части.

Пострадавший был доставлен в ГБУЗ «Комсомольская». В медицинском учреждении мужчина скончался.

Автомобилист уехал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

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Источник: гибдд.рф