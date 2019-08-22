В Мордовии сотрудники ГИБДД совместно с байкерами посетили детский оздоровительный лагерь

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и участники местных мотоклубов встретились с отдыхающими ГБУЗ РМ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка».

Стражи порядка рассказали детям о том, как правильно вести себя на проезжей части, а также обратили особое внимание на ответственность, предусмотренную за управление транспортными средствами лицами, не достигшими определенного возраста.

Байкеры рассказали детям о защитной экипировке при управлении мототранспортом, а также показали, как устроены мотоциклы.

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Источник: 13.мвд.рф