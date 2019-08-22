Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан рассказывать детям об опасности огня

Сотрудники МЧС напоминают о мерах осторожности, которые следует применять в отношении детей, дабы избежать пожаров.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Также следует надежно спрятать от малолетних челнов семьи спички и зажигалки. Кроме того, сотрудники МЧС призывают не поручать маленьким детям самостоятельно включать любые электробытовые приборы, газовые плиты и разжигать печи.

Также рекомендовано проводить с детьми беседы об опасности огня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru