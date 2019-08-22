ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного пользования газом в быту

Сотрудники МЧС напоминают жителя Мордовии о правилах безопасного пользования газом в быту.

Сотрудники МЧС обращают внимание на то, что пламя должно быть синим. Дно посуды должно быть сухим и чистым. Включать газовую плиту нужно последовательно. Стоит обращать внимание на количество тяги. Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение. Также следует обеспечить техобслуживание указанных приборов специалистами.

Ни в коем случае не разрешается использовать газовую плиту для обогрева, оставлять работающие газовые приборы без присмотра, сушить белье на газовых трубах, допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии, а также самостоятельно ремонтировать газовое оборудование.

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Источник: 13.mchs.gov.ru