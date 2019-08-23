В Саранске гражданку Таджикистана ограбили мошенники, которые обещали устроить её на работу

В Саранске 46-летняя гражданка Таджикистана стала жертвой неизвестных мошенников, которые пообещали её трудоустроить.

Более месяца назад 46-летняя гражданка Таджикистана, временно зарегистрированная в Мордовии, обнаружила на одном из сайтов объявление о предоставлении работы. Женщина связалась с работодателем, который пообещал трудоустроить её, а также попросил заполнить анкету и указать данные банковской карты, на которую в дальнейшем можно будет перечислять зарплату. Гражданка, будучи предупрежденной о том, что с её банковского счета могут быть списаны деньги, которые затем будут возвращены, заполнила указанную анкету. После этого со счета женщины были сняты денежные средства в сумме 9999 рублей, которые так и не были возвращены.

Спустя месяц, с гражданкой Таджикистана вновь связалась работодатель. На этот раз женщине сообщили, что для оформления необходимых при трудоустройстве документов ей нужно перечислить ещё некоторую сумму денег. Гражданка, осознав, что имеет дело с мошенниками, обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские провели четвертый этап операции «Нелегальный мигрант».

Источник: 13.мвд.рф