В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в сфере обеспечения безопасности на водных объектах

В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Сотрудниками прокуратуры Атяшевского района было установлено, что администрацией данного района допускаются нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах. Места на водных объектах, используемые в качестве мест массового отдыха, купания, туризма и спорта, в текущем году не устанавливались и с уполномоченными органами не согласовывались. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования была размещена администрацией в средствах массовой информации после происшествия, связанного с утоплением несовершеннолетней девочки при купании в пруду с. Тазнеево, а информационные знаки о запрете купания установлены не на всех водных объектах.

Также районной администрацией не осуществляется контроль за исполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

Кроме того, администрацией района не использовались полномочия по привлечению граждан к административной ответственности за купание в запрещенных местах.

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Источник: prokrm.ru