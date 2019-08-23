В Мордовии глава фермерского хозяйства понесет ответственность за нарушение норм обращения с отходами

Прокуратура Краснослободского района провела проверку исполнения законодательства о безопасном обращении с отходами животноводства.

В ходе указанной проверки было установлено, что главой фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, надлежащим образом не выполняются требования по утилизации отходов животноводства. Договор с ГУП РМ «Ветсанутильзавод Саранский» не был заключен, биотермическая яма для обеззараживания и оборудованные места для сжигания отсутствуют. С иными хозяйствующими субъектами договоры на утилизацию биологических отходов не заключались. Условия для сбора и утилизации указанных отходов не были созданы.

В отношении главы фермерского хозяйства было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в сфере обеспечения безопасности на водных объектах.

Источник: prokrm.ru