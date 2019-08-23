В Мордовии 25-летний житель Нижегородской области ограбил 53-летнюю женщину

В Ромодановском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Нижегородской области, который подозревается в ограблении женщины.

Преступление было совершено днём 22 августа. На остановке общественного транспорта 25-летний житель Нижегородской области напал на 53-летнюю жительницу указанного района. Парень, отбросив женщину в сторону, вырвал из её рук сумку и направился в сторону заброшенной фермы. Молодой человек забрал из сумки только денежные средства в сумме 3,2 тыс. рублей, а всё остальное выбросил. Пострадавшая оперативно обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан в лесопосадках, расположенных недалеко от села Анненково. Молодой человек признал свою вину. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф