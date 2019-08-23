В Мордовии пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка

В Дубенском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Указанное происшествие произошло днём 22 августа на 81-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. 41-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, совершая обгон, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки ГАЗ, а после этого опрокинулось в кювет.

10-летняя пассажирка легковушки доставлялась в ГБУЗ «Дубенская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легкового автомобиля был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф