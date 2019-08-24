В Саранске 1 и 2 сентября ограничат движение транспортных средств по улице Большевистской

В Саранске 1 и 2 сентября будет ограничено движение транспортных средств по улице Большевистской.

Указанное ограничение будет действовать в период с 20:00 1 сентября до 14:30 2 сентября. Движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке упомянутой улицы, пролегающем между улицами Полежаева и Богдана Хмельницкого.

Рассматриваемое ограничение вводится по причине проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru