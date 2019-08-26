Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам.

На обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему, прибыли сотрудники рядового и начальствующего состава учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Пензенской области и Мордовии.

Перед началом занятий руководством учебного центра было проведено организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав, обращено особое внимание на успешное освоение учебных дисциплин, соблюдение требований служебной дисциплины, распорядка дня, уставных взаимоотношений.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su