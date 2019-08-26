Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Нижний Новгород»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 уступила победу ФК «Нижний Новгород».
Указанный матч прошел 25 августа в Саранске. Местом футбольного поединка стал стадион «Старт». Поддержать любимые команды пришли более 1,5 тыс. болельщиков.
Единственный в данном матче гол забил игрок нижегородской команды Игорь Портнягин на 69-й минуте.
Мордовской команде не удалось сравнять счет до конца игры.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».
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Источник: fc-mordovia.ru