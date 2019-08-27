В Мордовии 25-летний житель Нижегородской области изнасиловал 15-летнюю девочку

В Мордовии был заключен под стражу житель Нижегородской области, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Преступление было совершено 21 августа на территории Ромодановского района. 25-летний ранее судимый житель Нижегородской области у пешеходного моста через реку Инсар напал на 15-летнюю девочку, надругался над ней, а затем скрылся, похитив серебряную цепочку и кольцо из того же металла.

22 августа молодой человек был задержан. Выяснилось, что после изнасилования несовершеннолетней девочки парень ограбил женщину.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф