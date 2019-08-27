Прокуратура Мордовии в судебном порядке оспорила договор аренды объектов теплоснабжения

В Мордовии прокуратура в судебном порядке оспорила договор аренды объектов теплоснабжения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в ноябре прошлого года между администрацией Зубово-Полянского района и ООО «Жилищно-коммунальный центр» был заключен договор аренды объектов теплоснабжения, срок эксплуатации которых составляет более 5 лет, без предварительного проведения торгов на право заключения концессионного соглашения, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора аренды.

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Источник: prokrm.ru