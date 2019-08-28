В Мордовии пожарные провели учения в доме-интернате для престарелых и инвалидов

В Старошайговском районе были проведены пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара в здании дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Легенда учений гласила, что в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в кабинете, расположенном на первом этаже здания пансионата.

На месте условного пожара был установлен маяк оранжевого цвета, запускался сценический дым.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали трех условно пострадавших в специальных спасательных устройствах.

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Источник: 13.mchs.gov.ru