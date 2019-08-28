В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадал 54-летний пешеход

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Указанное происшествие произошло 4 апреля нынешнего года на 8-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. 31-летний водитель автомобиля марки «Хендай» совершил наезд на 54-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части. Пострадавший получил множественные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех очевидцев данного ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по поводу происшествия по телефонам: 8(83441)38-59-56, 8-999-778-04-20 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф