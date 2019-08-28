С начала нынешнего года в Мордовии привлекли к ответственности 12 юридических лиц

В Мордовии представители контрольно-надзорных органов обсудили результаты работы по контролю и надзору за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

27 августа в Саранске состоялся круглый стол с контрольно-надзорными органами по обсуждению указанных вопросов.

В период с января по июль текущего года в Мордовии к административной ответственности было привлечено 12 юридических лиц, 8 из которых являются индивидуальными предпринимателями.

Общая сумма административных штрафов, наложенных должностными лицами, составила 1,27 млн рублей. Общая сумма административных штрафов, наложенных судами республики, равна 500 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф