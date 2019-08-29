В Мордовии прокуратура добивается обеспечения безопасного отдыха детей в летних оздоровительных учреждениях

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности летнего оздоровительного учреждения.

1 августа нынешнего года в туристический эко-комплекс «Новая Пырма» был осуществлен заезд 28 детей. В здании данного эко-комплекса система передачи извещений о пожаре находится в неисправном состоянии. Кроме того, не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки первичных средств огнетушителей; не определено лицо, ответственное за сохранность и контроль огнетушителей; отсутствуют источники противопожарного водоснабжения; владельцем комплекса не произведено испытание наружной пожарной лестницы; ширина горизонтальных участков путей эвакуации меньше предусмотренной законодательством.

Владелец эко-комплекса был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru