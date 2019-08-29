В Мордовии были заблокированы сайты, на которых размещалась информация о способах захвата земельных участков

В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты, на которых размещалась информация о способах захвата земель.

Сотрудниками прокуратуры Атяшевского района было обнаружено два сайта, на которых была опубликована информация о способах незаконного захвата государственных и муниципальных земельных участков, а также методах придания законного вида данным действиям.

Прокурором Атяшевского района в Ленинский районный суд Саранска было направлено 2 административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокурора. Доступ к упомянутым сайтам был заблокирован.

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Источник: prokrm.ru