В Мордовии пойдут под суд несколько мужчин, которые обвиняются в ограблении одинокой пенсионерки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Нижегородской области и двух жителей Пензенской области, которые ограбили пенсионерку.

В ноябре 2017 года два жителя Пензенской области 1977 и 1983 годов рождения, а также житель Нижегородской области 1979 года рождения проникли в дом одинокой пенсионерки, проживающей в селе Горки Большеигнатовского района. Обнаружив владелицу жилья спящей, мужчины сбросили её на пол, связали ей ноги занавеской и потребовали деньги. Похитив денежные средства в сумме 11,6 тыс. рублей, мобильный телефон и несколько бутылок с алкоголем, обвиняемые скрылись.

В первой половине текущего года участники преступления были задержаны.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф