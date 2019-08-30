В Мордовии прокуратура в суде оспорила незаконную сделку по передаче в аренду муниципального имущества

В Мордовии прокуратура в судебном порядке оспорила незаконную сделку по передачу в аренду муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что МУП «Жилкомхоз» Темниковского муниципального района вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции передало для использования индивидуальному предпринимателю находящееся в муниципальной собственности помещение площадью 200 квадратных метров без проведения торгов.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил требования прокуратуры о признании указанной сделки незаконной.

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Источник: prokrm.ru