В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Утром 29 августа в Ардатове сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Полевой автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 36-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё один пьяный автомобилист был задержан поздним вечером того же дня в Саранске. На улице Веселовского стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21074. Транспортным средством управлял 31-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что оба автомобилиста ранее привлекались к ответственности по причине аналогичных нарушений.

Также читайте о том, что в Саранске 58-летний водитель автобуса сбил 85-летнюю пенсионерку.

Источник: гибдд.рф