В Атяшевском районе покупатель одного из местных магазинов расплатился за товар поддельной денежной купюрой

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение из объединения инкассации о том, что при пересчете денежной выручки, поступившей из магазина, расположенного в Атяшевском районе, была обнаружена фальшивая денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей.

По предварительным данным, поддельная банкнота находилась в обороте на протяжении длительного периода времени, поскольку на ней отслоились имитированные металлизированные нити и краситель, а также присутствуют многочисленные линии перегиба.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф