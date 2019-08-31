В Пролетарском районе Саранска дополнительно благоустроили дворовую территорию за счет экономии

В Пролетарском районе Саранска было проведено дополнительное благоустройство дворовой территории за счет экономии денежных средств.

В ходе проведения аукциона в электронной форме сложилась экономия средств, вследствие чего появилась возможность включить ещё один дом в список объектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск».

Для благоустройства дополнительной дворовой территории по критериям отбора прошел дом № 123, расположенный по адресу - проспект 60 лет Октября.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru