Гороскоп на сентябрь: Тельцы «в шоколаде», Львы встретят новую любовь, а Козероги забудут о шопинге

Овен

В этом месяце у Овнов не будет времени грустить, так как на горизонте могут появиться новые романтические отношения. Овны, которые уже нашли свою половину, испытают прилив новых сил в уже имеющихся отношениях. Все решения в других, не амурных областях жизни следует принимать только после тщательного анализа и планирования.

Телец

Даже без посторонней помощи у Тельцов в сентябре будет получаться буквально все, даже разрешатся накопившиеся за длительный период проблемы. Поверьте в себя и будьте приятным в общении, и тогда у вас появится избранник. Укрепить здоровье помогут занятия спортом.

Близнецы

Все планы Близнецов будут нарушены, ведь Вселенная обожает, когда события разворачиваются только по ее сценарию. Именно поэтому стоит меньше раздавать обещаний и не стоит сомневаться в себе, ведь это не ваша вина в том, что планы были нарушены. Следите за здоровьем, поскольку даже обычная простуда может вызвать серьезные осложнения.

Рак

Сентябрь будет для Раков хорошим месяцем, так как настойчивость и решительность помогут вам правильно использовать попавший в руки счастливый билет от Фортуны. Только не вздумайте почивать на лаврах, ведь все нажитое непосильным трудом может быстро испариться.

Лев

Жизненный водоворот не даст Львам и минуты покоя, поскольку затянет их самую гущу событий. Одинокие Львы получат шанс познакомиться с будущей половиной, а семейные смогут встретить очень интересного человека. Сплетни на работе несколько уменьшат желание торопиться на службу.

Дева

Чтобы не загрустить в сентябрьские дни, Девам лучше всего с головой окунуться в работу. Также можно будет обновить квартиру или дачу, сделав там мелкий или косметический ремонт, к тому же поддержка со стороны родных и близких Девам будет обеспечена. Романтические отношения уже близко, но они начнутся совершенно «не вовремя», когда Дева не будет к этому готова.

Весы

Строго следовать по ранее намеченному курсу и не забивать себе голову мелочами советуют Весам в сентябре звезды. Старайтесь избегать ссор с родными и близкими, а для этого придется посветить их в свои планы. Достичь успехов в делах помогут знакомства с нужными людьми.

Скорпион

Хотя в сентябре Скорпионам придется изрядно потрудиться, но награда будет стоить всех потраченных нервов и сил. Романтические отношения у свободных Скорпионов начнутся внезапно, а уже имеющаяся любовная связь подарит паре незабываемые ощущения. Скорпионам-мужчинам следует озаботиться своей фигурой и чаще посещать спортзал.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце следует чаще общаться с коллегами и близкими, так как это позволит решить массу назревающих проблем еще до момента их возникновения. Не следует срываться на крик при разговоре с близкими, иначе все закончится крупной ссорой. В плане здоровья у Стрельцов проблемным может оказаться желудок.

Козерог

Звезды советуют Козерога в сентябре следить за своим кошельком и избегать ненужных трат, так что о шопинге ради развлечения следует забыть как минимум на месяц. Чтобы исправить финансовые трудности, можно попытаться реализовать давно задуманную идею, к тому же может поступить помощь от состоятельных друзей.

Водолей

Несмотря на хорошее отношение звезд к Водолеям в сентябре, представителям данного знака следует быть настороже, особенно в делах на работе, где есть и завистники, и не совсем честные партнеры. Возможно придется изменить привычки и манеру поведения, чтобы не стать жертвой обмана. Особенную осторожность следует проявить за рулем.

Рыбы

Хороший отдых после активной работы предсказывают звезды в этом месяце для Рыб. При встрече с заинтересовавшим Вас незнакомцем не стесняйтесь применять весь свой шарм и обаяние. Рыбам в сентябре следует следить за собой, поскольку высока опасность получить травму.