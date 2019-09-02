Гороскоп на 3 сентября: Раки должны верить в себя, Скорпионам следует заботиться о близких, а Рыб ждет встреча с другом

Овен

В этот день Овнам выпадет шанс заполучить нечто ценное, но не ждите, что вам просто вручат карту острова с сокровищами – чтобы заполучить что-то хорошее, придется изрядно потрудиться.

Телец

Страх потерпеть неудачу будет преследовать Тельца до тех пор, пока он не решится сделать первый шаг, но затем его уже будет не остановить на пути к поставленной цели.

Близнецы

Даже малые вложения в этот день смогут принести Близнецам большие дивиденды в будущем, но придется подождать. В остальном Близнецы добьются желаемого минимальными усилиями.

Рак

Представители этого знака столкнуться с осуждением их позиций и жизненных установок, однако это повод сомневаться в себе. Достаточно будет вспомнить, во что вы верите, чтобы осознать свою правоту.

Лев

Не самый лучший день для Льва, однако не стоит отчаиваться, ведь все в этой жизни, даже самое плохое, рано или поздно заканчивается.

Дева

Зачастую Девам трудно признавать, что они в чем-то не так хороши, как во всем остальном, но порой следует отступиться и позволить выполнить то самое другому человеку.

Весы

Расчет за выполненную работу может быть произведен не так, как на это рассчитывали Весы, но не зацикливайтесь на награде, а оцените красоту сделанного вами.

Скорпион

В этот день Скорпиону неплохо было бы осознать, что чужое не является его заботой. Для этого Скорпиону следует перестать заботить обо всех окружающих, и сконцентрировать свое внимание на самых близких.

Стрелец

Стрельцам следует испытать судьбу и свернуть с заранее выбранного пути, при условии, что на нем встретится дорожный указатель до пункта «горшочек с золотом».

Козерог

Козерогам в этот день будет трудно донести свою мысль до окружающих словами. Может стоит попробовать другие формы общения. В любом случае эти «помехи на линии» не продлятся долго.

Водолей

В этот день Водолеи возможно подойдут к финалу грандиозного проекта, над которым они трудились не один год, но в этот самый интересный момент другие люди будут отвлекать их своими «незначительными» проблемами.

Рыбы

Путаница в мыслях и действиях выбьет почву из-под ног Рыб. Следует попытаться сконцентрироваться, и сделать это поможет совет друга, который давно вас знает.

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