В Мордовии школьники приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

В Мордовии ученики местных школ стали участниками благотворительной акции под названием «Дети вместо цветов».

Фонд помощи хосписам «Вера» является организатором указанной акции. В Мордовии благотворительную инициативу поддержали родители и ученики гимназии №20, лицея №7 и школы №17, которые расположены в Саранске, а также представители школы №5, расположенной в Рузаевке, и школы №1, которая находится в Атяшево.

Суть рассматриваемой акции заключается в том, что вместо огромного количества отдельных букетов каждый ученик приходит на праздничную линейку с одним цветком. Сэкономленные на покупку цветов деньги родители перечисляют в благотворительный фонд «Вера» для помощи тяжелобольным детям.

По информации «Известий Мордовии».

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