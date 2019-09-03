В Мордовии председатель садоводческого товарищества пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении председателя некоммерческого садоводческого товарищества, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2014 года по май 2016 года обвиняемый изготовил и передал в соответствующие органы фиктивные документы о принадлежности 21 земельного участка, расположенного на территории земель, относящихся к неразграниченной государственной собственности и находящихся в оперативном управлении администрации Саранска, к садоводческому товариществу. Каждый участок был оформлен на подставных лиц с последующим присвоением им кадастровых номеров. Обвиняемый незаконно переоформил указанные земельные участки в свою собственность и приобрел право на них, распорядившись наделами по своему усмотрению. Администрации Саранска был причинен ущерб в размере более 5 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении председателя некоммерческого садоводческого товарищества находятся на рассмотрении Ленинский районный суд Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф