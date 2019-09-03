В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан водитель легкового автомобиля, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 2 сентября на улице Н. Эркая сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21060. За рулем транспортного средства находился 34-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

Кроме того, выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф