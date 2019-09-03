В Саранске пройдет матч между молодежными сборными России и Сербии по футболу

В Саранске 6 сентября пройдет матч молодежного чемпионата Европы по футболу.

Стадион «Мордовия Арена» станет местом проведения указанного матча. На поле 6 сентября выйдут молодежные сборные России и Сербии.

Начнется матч в 19:00. В 16:00 на стадионе стартует развлекательная программа. Будут работать кулинарные зоны, бесплатный барбершор и аквагрим.

За два часа до начала матча каждый желающий сможет посоревноваться с известными в прошлом футболистами Андреем Тихоновым, Александром Ширко и Андреем Карякой.

По информации «Известий Мордовии».

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