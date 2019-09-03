С начала нынешнего года с территории Мордовии выдворили более 20 незаконных мигрантов

С начала нынешнего года из Мордовии за нарушение режима пребывания на территории России по постановлениям суда принудительно было выдворено 23 иностранца.

Своего выдворения нарушители ожидали в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Мордовии.

Исполняя судебные решения, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства УФССП РФ по Мордовии доставили иностранных граждан к пункту пересечения границы РФ, расположенному в Москве.

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Источник: r13.fssprus.ru