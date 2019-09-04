В Зубовой Поляне сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

В Зубовой Поляне сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 1 сентября в Зубовой Поляне группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, двигаясь по улице Пролетарской, обратила внимание на автомобиль марки ГАЗ, который вилял из стороны в сторону. Информация о данном транспортном средстве была немедленно передана сотрудникам ГИБДД.

Стражи порядка остановили автомобиль. За рулем транспортного средства находился 34-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia