Гороскоп на 5 сентября: Овны должны быть осторожны, Ракам следует отдохнуть, а Водолеи будут развлекаться

Овен

Овнам нужно быть осторожными в этот день, так как новый знакомый хоть и покажется привлекательным человеком, но может оказаться опасным.

Телец

Представителям этого знака придется выбирать между горькой правдой и сладкой ложью, чтобы не обидеть чувства близкого человека.

Близнецы

Добросердечие Близнецов будет испытано судьбой в этот день. Однако следует помнить, что судить всех остальных по одному поступку отдельно взятого человека в корне неверно.

Рак

Напряжение, навалившееся на Раков в последние дни, потребует выхода. Прогуляйтесь, сходите на обед с другом или устройте шопинг.

Лев

В этот день у Львов особенно остро будет ощущаться информационный голод. Окажитесь в компании с интересными людьми, беседуйте на различные темы.

Дева

Дружелюбие Дев всегда являлось их неотъемлемой чертой, но в это день придется доказать окружающим, что это отличное качество характера, а не слабость и недостаток.

Весы

Весы в этот день смогут проявить себя как великий организатор, избавив коллег или знакомых от их проблем, быстро разобравшись в непростой ситуации.

Скорпион

Новый человек поможет попытаться обмануть Скорпионов в этот день, поэтому следует доверять своим внутренним ощущениям и не слишком верить произнесенным речам.

Стрелец

Способность Стрельцов слишком увлекаться чем-то может сыграть с ними в этот день злую шутку, поэтому следует держать себя в руках и следить за ситуацией.

Козерог

Потребуется найти применение для слишком большого притока энергии, которая буквально с головой накроет Козерогов в этот день. Лучше переставьте мебель дома вместо скандалов с родными.

Водолей

Всегда практичным и уравновешенным Водолеям не помешает немножечко приключений и риска. Сыграйте с друзьями в увлекательную игру или придумайте другое развлечение на этот день.

Рыбы

Представителям этого знака следует удовлетворить свою жажду новых знаний, даже если они затем не найдут практического применения, ведь учиться чему-то всегда очень интересно.

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