Одной из самых громких сделок в последний трансферный день можно назвать переход Генриха Мхитарянка в «Рому»

Еще вчера полузащитник сборной Армении сражался за лондонский «Арсенал» в дерби с «Тоттенхэмом», а уже сегодня прибыл в Рим для подписания контракта.

За «канониров» Генрих Мхитарян в общей сложности провел 39 матчей, в которых отметился восьмью забитыми голами – не самая внушительная статистика на фоне его выступлений за дортмундскую «Боруссию» и донецкий «Шахтер». Подробности на тут.

Своим лучшим сезоном Мхитарян безусловно может считать 2012-13, тогда в 28 матчах за «Шахтер» Генрих забил 25 голов, чем и привлек внимание «Боруссии». Теперь полузащитник будет иметь возможность вспомнить былые времена и зажечь в Серии А, которая по результативности бьет все рекорды.