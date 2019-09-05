Гороскоп на 6 сентября: звезды призывают Раков к сдержанности, Весы обретут счастье, а Водолеи и Рыбы должны быть осторожны

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день не пытаться пошутить или сказать что-то умное, поскольку умный человек всегда знает, когда лучше промолчать.

Телец

Тельцу следует найти баланс между эгоизмом и самопожертвованием, хоть сделать это будет гораздо труднее, чем кажется.

Близнецы

Не стоит пытаться избегать решения своих проблем путем погружения с головой в чужие сложности, советуют звезды Близнецам в этот день.

Рак

Сдержанность пойдет Ракам на пользу, иначе к вечеру наступит сожаление от того, что было сказано и сделано за день.

Лев

Львам лучше «сняться с ручника», поскольку они могут пропустить много замечательного в этот день из-за того, что с головой погрузились в свои проблемы.

Дева

В этот день Девы могут почувствовать себя несчастными и даже обиженными окружающими, но это лишь ложное чувство, с которым, правда, следует разобраться.

Весы

Забота о себе и самых близких подарят Весам чувство счастья в этот день, но не следует пытаться взваливать свои проблемы на других, так как ничем хорошим это не закончится.

Скорпион

Выносливость и терпеливость Скорпионов всегда хорошо им помогали. Вот и в этот день им придется постараться, чтобы «дотащить» представителей данного знака до конца дня.

Стрелец

В этот день Стрельцам может показаться, что собеседники их не слышат или не слушают вовсе. Однако это всего лишь видимость, поэтому не стоит зря расстраиваться.

Козерог

Представители данного знака рискуют в этот непростой день утонуть в жалости к себе, но звезды советуют Козерогам собраться и не впадать в уныние.

Водолей

Водолеям следует разобраться в своих эмоциях, ведь там сейчас свирепствует буря. Нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы эмоциональная стихия не отразилась на родных и близких.

Рыбы

Мало поводов для веселья будет в этот день и у Рыб, которым также следует следить за своими словами и поступками, дабы понапрасну не обидеть окружающих.

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