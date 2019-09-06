Гороскоп на 7 сентября: Тельцы и Раки будут бороться со скукой, Близнецам и Весам нужно отдохнуть, а Скорпионов и Стрельцов поддержит музыка

Овен

Звезды советуют Овнам перестать летать в облаках и снять уже розовые очки, чтобы совершить правильные поступки, столь необходимые именно сейчас.

Телец

Тельцам, для которых все вокруг стало скучным, звезды предлагают заняться чем-то новым или обновить окружающую обстановку, к примеру, переставить мебель.

Близнецы

В этот день Близнецам лучше всего обратить внимание на свое здоровье. Не исключено, что в последнее время Близнецы работали на износ и им не помешает дополнительный выходной.

Рак

Апатия и скука, захватившие представителей знака Рак, лучше всего удастся побороть увлечением новым видом спорта или же новой полезной привычкой, такой как вечерняя прогулка перед сном.

Лев

Львам звезды советуют в этот день пересмотреть свои планы, и, возможно, изменить их, особенно при отсутствии результатов. Если же планов нет вовсе, то не пора ли их составить?

Дева

В этот в помощи Дев будет нуждаться друг или близкий человек, но звезды советуют не отказывать в помощи даже не очень знакомым людям, если те о ней попросят.

Весы

Весам, как и некоторым другим знакам, не помешало бы хорошенько отдохнуть, поскольку силы их на исходе. Если есть возможность отлежаться денек в постели, то ею следует воспользоваться.

Скорпион

Напряженным Скорпионам поможет расслабиться музыка и пение вслух. Чтобы выпустить пар, следует сходить в караоке или же просто попеть перед зеркалом с расческой.

Стрелец

Ритмичная, веселая и ободряющая музыка поможет Стрельцам завершить напряженную рабочую неделю на позитивной ноте, не сильно при этом напрягаясь.

Козерог

Если что-то не получается в это день у Козерога, то звезды советуют пробовать снова и снова. Удача улыбается не только счастливчикам, но и людям настойчивым.

Водолей

Гордость Водолеев – не самое лучшее их качество. Звезды советуют в этот день спрятать ее как можно дальше и пообщаться с тем, с кем Водолеи уже давно не поддерживали контакт.

Рыбы

Возможно Рыб ожидает провал в этот день, но следует помнить, что неудачи являются частью пути к успеху.

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