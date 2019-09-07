Гороскоп на 8 сентября: Овнов и Весы ждет новое знакомство, Львов подведут технологии, а Скорпиона может обидеть любимая половина

Овен

В этот день Овнов ждет интересное в романтическом плане знакомство, но прежде чем предпринимать какие-либо действия, следует лучше узнать этого человека.

Телец

Успокоить нервы Тельцов, которых попали в стрессовую ситуацию из-за раздражающего окружения, поможет смена обстановки.

Близнецы

Не сдаваться и не отчаиваться, никогда и ни при каких обстоятельствах – вот совет, который дают звезды Близнецам, попавшим, казалось бы, в безвыходную ситуацию.

Рак

Раки могут попытаться сбежать от домашних проблем на работу и найти в ней умиротворение и покой, но от этого ситуация дома не изменится.

Лев

Технологии связи в день могут подложить Львам свинью, оставив их без важного сообщения или же не пропустив срочный звонок. Львов может спасти личная встреча с нужным человеком.

Дева

Неутешительные сведения о финансах заставят Дев в этот день сильно понервничать, но, скорее всего, ситуация окажется не такой уж и страшной, как это выглядело изначально.

Весы

Весам во что бы то ни стало следует удержаться от соблазна (который будет очень велик) закрутить новый роман, поскольку для этого самый что ни есть не подходящий день.

Скорпион

В этот день половинка Скорпиона может нанести ему страшное оскорбление, но это будет сделано или сказано с горяча, поскольку у избранника Скорпионов сейчас трудное время и его следует поддержать.

Стрелец

Стрельца в этот день ждет встреча, которая сильно отразится на нем в эмоциональном плане. Следует подготовиться и держать нервы под контролем, дабы ситуация не вышла из-под контроля.

Козерог

Козероги могут возжелать изменить свою жизнь прямо здесь и сейчас – начиная с места и заканчивая партнером, но звезды говорят, что это самый неподходящий день для перемен.

Водолей

В этот день Водолеи могут получить весточку от бывшей половинки или давней пассии, после чего чувства могут вспыхнуть вновь. Возможна даже поездка для личной встречи, но не стоит давать никаких обещаний.

Рыбы

Рыб в этот день могут попытаться поймать на удочку финансовые мошенники, поэтому прежде чем принимать более чем выгодное предложение, следует изучить все его детали.

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