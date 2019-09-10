Гороскоп на 11 сентября: Тельцам следует держать себя в руках, Львы и Рыбы останутся без связи, а Весам и Водолеям лучше никуда не ездить

Овен

Овнам захочется побыть с друзьями, но их проблемы и сложные жизненные ситуации помешают отдохнуть. Лучше посвятить время себе, сходив в спортзал.

Телец

В этот день Тельцы могут столкнуться с невыполненными делами, за которые отвечали их родные и близкие. «Виновные» будут использовать отговорки, но не стоит устраивать скандал из-за полного мусорного ведра.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам отложить на другой день начало реализации давно будоражащих мозг идей. Лучше еще раз все хорошенько обдумать.

Рак

Привычные помощники по дому, такие как пылесос или кухонный комбайн, могут выйти из строя. Не следует огорчаться, поскольку, скорее всего, это мелкая, незначительная поломка.

Лев

Средства связи в этот день подведут представителей знака. Львам будет проще сесть в машину и лично встретиться и переговорить с нужными людьми, чем ждать сообщения, которое может не прийти.

Дева

Если Девы решатся помочь попросившему в долг человеку, то следует понимать, что деньги вернутся очень не скоро – у нуждающегося в помощи серьезные финансовые проблемы.

Весы

Настроенным на приключения Весам звезды настоятельно советуют остаться в этот день дома и не ходить в турпоходы или другие незнакомые места.

Скорпион

Если с утра Скорпионы проснулись с болью в мышцах, значит накануне они переусердствовали в спортзале. Лучше некоторое время позаниматься йогой.

Стрелец

Тревожность Стрельцов будет вызвана неприятной ситуацией с их другом или знакомым. Не стоит «грузить» себя мыслями на этот счет, поскольку с вами подобного не случится.

Козерог

В этот день Козероги могут оказаться на поле сражения, как на работе, так и дома. Однако звезды не советуют принимать чью-либо сторону, лучше внимательно выслушать каждого и посочувствовать противникам.

Водолей

Водолеям на этот день лучше не планировать никаких поездок, особенно это касается перелетов. Побудьте день-два в привычной обстановке, а затем подумайте над маршрутом поездки еще раз.

Рыбы

В этот день против Рыб ополчатся не только системы связи, но и компьютеры с банкоматами. Даже без намеков звезд понятно, что это не самый удачный день для проведения финансовых операций.

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