В Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 11 сентября на 48-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», не предоставил преимущество в движении грузовику марки КамАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки, а также два его пассажира 1973 и 1982 годов рождения доставлялись в ГБУЗ «Комсомольская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф