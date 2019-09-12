В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Саранске за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 11 сентября на улице Есенина сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 33-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня на улице Титова сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем данного транспортного средства находился 31-летний мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Оба автомобилиста ранее привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф