Футболисты ФК «Мордовия» провели мастер-класс для воспитанников детской школы «Юниор»

Игроки футбольной команды «Мордовия» провели мастер-класс для воспитанников детской школы «Юниор».

Денис Шебанов, Руслан Навлётов, Денис Соболев и Радик Юсупов провели тренировку для мальчиков 2013 и 2014 годов рождения, занимающихся в футбольной школе «Юниор».

На протяжении часа игроки ФК «Мордовия» наглядно демонстрировали упражнения, помогающие развивать технику обработки мяча, а также другие навыки.

Завершился мастер-класс фотосессией и раздачей автографов.

По информации пресс-службы министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru