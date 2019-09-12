Гороскоп на 13 сентября: Девам придется забыть о прошлом, Весам нужно навестить друга, а Водолеям лучше помолчать

Овен

В этот день неудачей может завершиться проект Овнов, но не следует его оплакивать. Новый проект придаст уверенность в себе и силы для его реализации.

Телец

В семье у Тельцов могут возникнуть проблемы с организацией общего отдыха, поскольку каждый будет тянуть одеяло на себя. Очень пригодится умение находить компромисс.

Близнецы

Близнецам не стоит играть роль посредника для двух противоборствующих лагерей. Лучше отойти в сторонку и понаблюдать за баталией издали.

Рак

Звезды не рекомендуют Ракам ввязываться в схватку в этот день, лучше будет отойти в сторонку и перегруппировать силы.

Лев

Трудный день для Львов, поскольку уже к обеду представители этого знака могут выбиться из сил, если возьмутся за дело слишком энергично.

Дева

Негативные эмоции, которые нахлынут на Дев в этот день, уходят корнями в прошлое. Стоит избавиться от ненужного багажа перед тем, как идти дальше.

Весы

Весам предстоит навестить друга, который, возможно, поправляется после тяжелой болезни. Просто побудьте рядом и выслушайте друга, ведь однажды он окажет ответную любезность.

Скорпион

Участие в дебатах или диалоге может оказаться не только интересным, но и познавательным для Скорпионов. Но только лишь до того момента, пока общение не превратится в череду оскорблений.

Стрелец

Поиски нужной информации заставят Стрельцов перелопатить огромные массивы данных, но успеха это не принесет. Сделайте перерыв, отдохните, лишь затем вы поймете, что нужные вам сведения были под рукой.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сдерживать себя в этот день, ведь неизвестно откуда появится неуемное желание наброситься на собеседника, даже если это очень близкий человек.

Водолей

Водолею в этот день будет трудно находить общий язык с друзьями, знакомыми, а также любимыми людьми. Иногда лучше просто посидеть в тишине, но рядом с близкими.

Рыбы

В этот день Рыбам не удастся выполнить все из намеченного, поэтому лучше принять это как факт сразу, чем пытаться победить в битве с ветряными мельницами.

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