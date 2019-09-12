Дети-волонтеры узнали, как нескучно рассказывать о добре

7 сентября 2019 года 200 детей-волонтеров со всей страны приняли участие в мастер-классе главного редактора проекта «Подвиги обычных людей» Натальи Широковой. На мероприятии школьники разобрали основные принципы создания контента, узнали, как рассказать о своем проекте нескучно, как с помощью текста привлечь единомышленников и средства.

Мастер-класс проекта «Подвиги» и другие обучающие занятия для юных волонтеров на базе Международного детского центра «Артек» стали возможны благодаря Ассоциации волонтерских центров. АВЦ уже второй год организует профильную смену, куда на конкурсной основе попадают школьники-волонтеры – каждый из них получает бесплатную путевку в МДЦ «Артек».

Ассоциация подготовила плотную обучающую программу, где эксперты из добровольческой сферы поделились собственным опытом и практическими навыками. Один из таких навыков – умение грамотно, интересно и в то же время просто рассказать о своей деятельности в социальных сетях и СМИ. Ведь таким образом еще больше людей узнают о важных волонтерских инициативах и захотят в них включиться.

На мастер-классе проекта «Подвиги обычных людей» дети смогли не только получить теоретическую базу, но и пообщаться с экспертом, проработать наиболее сложные моменты и получить индивидуальную консультацию от главного редактора проекта Натальи Широковой.

«Для нас крайне важно, чтобы в течение смены ребята смогли развить лидерские качества и навыки управленцев. Ведь каждый из них вернется в родной город и продолжит на месте развивать свой проект. И мы надеемся, что после профильной смены это будет на более высоком, профессиональном уровне, – отметил руководитель федеральной программы «Ты решаешь!» Ассоциации волонтерских центров Андрей Фёдоров. – Оказалось, что проект «Подвиги обычных людей» знаком многим ребятам, и потому личное знакомство и общение с главным редактором проекта стало для них полезным и интересным опытом».

Все ребята после окончания мастер-класса «Подвигов» получили памятные значки с символической надписью «Герои среди нас».

Сайт проекта: http://podvigi.info/

Официальные группы проекта "Подвиги" в соцсетях: