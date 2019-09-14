Гороскоп на 15 сентября: Девам лучше себя сдерживать, от Скорпионов ждут активных действий, а Стрельцам нужно успокоиться

Овен

Отличный день для Овнов, которые смогут убедиться, что дела идут прекрасно, и все задуманное выполняется в соответствии с планом.

Телец

Тельцам предстоит удостовериться в том, что делается все возможное для достижения их целей. В противном случае не бойтесь постоять за свои интересы.

Близнецы

В этот день Близнецы могут смело предлагать свои творческие идеи другим людям, в том числе и на работе. Вероятнее всего, что инициатива будет оценена по достоинству.

Рак

Следует научиться понимать, насколько сильно ваши слова могут ранить окружающих людей, Рак. Будьте сдержаннее в высказываниях.

Лев

Если Львы ощущают необходимость в резких и даже агрессивных действиях, то они должны знать, что звезды на их стороне.

Дева

В этот день Девам лучше сдерживать себя, ведь привычки других хоть и могут раздражать, но все же не дают повод придираться к людям.

Весы

Для Весов настанет отличное время, чтобы оценить долгосрочные перспективы и сделать шаги, дабы воспользоваться ими в будущем.

Скорпион

Сидеть сложа руки и ждать прихода удачи, не является выходом из сложившейся ситуации, Скорпион. Стоит встать с дивана и сделать что-то для достижения успеха.

Стрелец

Стрельцам следует следить за своими инстинктами, которые так и тянут его вступить в бой, даже если шансы на победу не велики. Стоит успокоиться и взвесить все «за» и «против».

Козерог

В этот день Козерогам, вероятнее всего, придется отбиваться от оппонентов с их доводами. Следует внимательнее присмотреться к «фактам» противников, которые не выдержат простой проверки.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день быть как можно активнее в достижении поставленных целей и тогда успех к ним обязательно придет.

Рыбы

Все вокруг будут подталкивать Рыб к действиям, но не следует обращать на них никакого внимания. Действуйте только тогда, когда будете полностью уверены в успехе.

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