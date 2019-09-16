Со слушателями учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены выездные занятия

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были организованы выездные практические занятия.

В указанных занятиях были задействованы слушатели младшего и среднего начальствующего состава, проходящие обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему. Практическая помощь в проведении рассматриваемого занятия была оказана отделом охраны исправительной колонии №2 и отделом по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии.

Опытные сотрудники подробно рассказали слушателям об организации охраны и конвоирования.

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Источник: 13.fsin.su