Гороскоп на 17 сентября: Львам не следует ревновать, Весам и Скорпионам лучше отложить дела на другой день, а Козероги склонны видеть во всем оскорбление

Овен
Если Овны планируют отправиться в поездку, то без списка дел не обойтись. Следует отмечать уже выполненные пункты, иначе в последний момент вас накроет паника из-за страха что-то пропустить.
Телец
В этот день Тельцы, занятые экономией средств, заметят покупку, сделанную одним из близких. Прежде чем устраивать скандал, следует разобраться в ситуации и еще раз проверить ваше финансовое состояние.
Близнецы
Отказ Близнецов посетить вечеринку у друзей вызовет недопонимание со стороны ее устроителей. Предложите собраться в другой день и постарайтесь избежать конфликта.
Рак
Звезды советуют Ракам в этот день как можно меньше ходить и заняться сидячей работой. Вечером следует дать возможность отдохнуть своему уставшему организму.
Лев
Львы в этот день могут испытать боль, обиду и даже ревность, когда увидят любимого человека в компании незнакомых людей. Успокойтесь, ваш партнер просто пытается быть любезным и не думает вас оскорбить.
Дева
Звезды говорят, что Девам не следует гнаться за чувством безопасности или финансовым благосостоянием, так как счастье придет изнутри, когда вы будете в гармонии со своим я.
Весы
В этот день Весы могут получить звонок или сообщение от разгневанного человека, но не следует пытаться ему что-то объяснить, поскольку вас все равно не услышат. Отложите разговор на следующий день.
Скорпион
Подождать до завтра и ничего не делать будет хорошим вариантом и для Скорпионов, уверены звезды, так как в раздраженном состоянии у Скорпиона все валится из рук.
Стрелец
Банальная мелочь может стать причиной крупной ссоры между Стрельцом и его избранником. Следует побыть наедине, успокоиться и привести мысли в порядок.
Козерог
Козерогам в этот день лучше работать в одиночестве, поскольку любое слово другого человека представители данного знака будут трактовать как оскорбление.
Водолей
В этот день Водолеи окажутся меж двух групп, ведущих ожесточенный спор из-за, по сути, мелочи. Можно, конечно, попробовать их успокоить, но попытка не увенчается успехом.
Рыбы
На плечи Рыб в этот день может свалиться дополнительная работа из-за одного человека, который не явился на службу. Сначала сделайте все свои дела, и только потом беритесь за чужие.
Читайте также Гороскоп на неделю 16-22 сентября: Тельцам лучше не брать в долг, Львы испытают недостаток времени, а Весы должны быть предельно осторожны
а еще Гороскоп на сентябрь: Тельцы «в шоколаде», Львы встретят новую любовь, а Козероги забудут о шопинге