Гороскоп на 17 сентября: Львам не следует ревновать, Весам и Скорпионам лучше отложить дела на другой день, а Козероги склонны видеть во всем оскорбление

Овен

Если Овны планируют отправиться в поездку, то без списка дел не обойтись. Следует отмечать уже выполненные пункты, иначе в последний момент вас накроет паника из-за страха что-то пропустить.

Телец

В этот день Тельцы, занятые экономией средств, заметят покупку, сделанную одним из близких. Прежде чем устраивать скандал, следует разобраться в ситуации и еще раз проверить ваше финансовое состояние.

Близнецы

Отказ Близнецов посетить вечеринку у друзей вызовет недопонимание со стороны ее устроителей. Предложите собраться в другой день и постарайтесь избежать конфликта.

Рак

Звезды советуют Ракам в этот день как можно меньше ходить и заняться сидячей работой. Вечером следует дать возможность отдохнуть своему уставшему организму.

Лев

Львы в этот день могут испытать боль, обиду и даже ревность, когда увидят любимого человека в компании незнакомых людей. Успокойтесь, ваш партнер просто пытается быть любезным и не думает вас оскорбить.

Дева

Звезды говорят, что Девам не следует гнаться за чувством безопасности или финансовым благосостоянием, так как счастье придет изнутри, когда вы будете в гармонии со своим я.

Весы

В этот день Весы могут получить звонок или сообщение от разгневанного человека, но не следует пытаться ему что-то объяснить, поскольку вас все равно не услышат. Отложите разговор на следующий день.

Скорпион

Подождать до завтра и ничего не делать будет хорошим вариантом и для Скорпионов, уверены звезды, так как в раздраженном состоянии у Скорпиона все валится из рук.

Стрелец

Банальная мелочь может стать причиной крупной ссоры между Стрельцом и его избранником. Следует побыть наедине, успокоиться и привести мысли в порядок.

Козерог

Козерогам в этот день лучше работать в одиночестве, поскольку любое слово другого человека представители данного знака будут трактовать как оскорбление.

Водолей

В этот день Водолеи окажутся меж двух групп, ведущих ожесточенный спор из-за, по сути, мелочи. Можно, конечно, попробовать их успокоить, но попытка не увенчается успехом.

Рыбы

На плечи Рыб в этот день может свалиться дополнительная работа из-за одного человека, который не явился на службу. Сначала сделайте все свои дела, и только потом беритесь за чужие.

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