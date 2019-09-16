В Саранске 38-летний автомобилист сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 30-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло днём 15 сентября на территории Октябрьского района города. 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ-3110, двигаясь по проспекту 70 лет Октября, совершил наезд на 30-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф