В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с помощниками начальников караулов

На базе исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии были проведены плановые учебно-методические сборы с помощниками начальников караулов.

В ходе сборов с целью профилактики конфликтного поведения сотрудников УИС и поиска путей предотвращения конфликтных ситуаций начальником психологической лаборатории было проведено лекционное занятие.

Сотрудники повысили уровень профессиональной компетентности в причинах возникновения конфликтных ситуаций, а также усвоили методы психологической устойчивости к воздействию негативных факторов при выполнении служебных задач.

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Источник: 13.fsin.su