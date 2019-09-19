Спортсменка из Мордовии стала двенадцатикратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

Спортсменка из Мордовии Людмила Кирдяшова стала двенадцатикратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту.

Недавно в Саратове завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. На данных соревнованиях Людмила Кирдяшова завоевала две бронзовые медали в индивидуальном зачете по подъему по штурмовой лестнице и двоеборью. Также представительница Мордовии одержала две золотые медали. Эти награды были получены за выступления в составе сборной России в эстафете.

Благодаря завоеванным в Саратове победам Людмила Кирдяшова стала двенадцатикратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru